XoilacZ - Xem Trực tiếp XoilacTV HD - Link Xoilac TV mới nhất hôm nay

GIẢI ĐẤU CHÍNH

league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
715
UEFA Champions League UEFA Champions League
2
UEFA Europa League UEFA Europa League
11
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
29
ASEAN Championship ASEAN Championship
4
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
4
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
1
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
3
J1 League J1 League
8
K League 1 K League 1
6
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
5
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
10
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
4
Coppa Italia Coppa Italia
1
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
5
Bundesliga 2 Bundesliga 2
6
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
4
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
4
VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
2
VĐQG Áo VĐQG Áo
3
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH CÚP LIÊN ĐOÀN ANH
14
Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
1
Australia Capital Territory U23 League Australia Capital Territory U23 League
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
3
Australian Welsh League Australian Welsh League
7
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
2
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
2
Brazilian Cup Brazilian Cup
6
Brazilian Sao Paulo Cup Brazilian Sao Paulo Cup
3
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
3
CAF African Cup of Nations W CAF African Cup of Nations W
4
CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
2
Calcutta Premier Division Calcutta Premier Division
1
Capital NPL 1 Capital NPL 1
5
Central American Cup Central American Cup
7
Chilean Cup Chilean Cup
3
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
1
Concacaf Caribbean Cup Concacaf Caribbean Cup
2
CONCACAF U20 CONCACAF U20
3
Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
3
Copa Rio Copa Rio
4
Cúp Ba Lan Cúp Ba Lan
10
Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
5
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp Liên Đoàn Fijian Cúp Liên Đoàn Fijian
4
Cúp Nga Cúp Nga
4
Cúp Romania Cúp Romania
5
FFSA Premier League FFSA Premier League
5
FNL Nga FNL Nga
2
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
2
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
58
Guizhou Ziyun \"Wufeng Cup\" Football Tournament Guizhou Ziyun \"Wufeng Cup\" Football Tournament
11
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
4
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
3
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
2
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
3
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
1
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
5
Hạng 2 Đan Mạch Hạng 2 Đan Mạch
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
5
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
1
Hạng 2 Hà Lan Hạng 2 Hà Lan
4
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
8
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
2
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
6
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
5
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
9
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
2
Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
1
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
1
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
2
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
3
Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
5
Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
3
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
Hunan Football League Hunan Football League
1
Indian Durand Cup Indian Durand Cup
1
Indian Shillong Premier League Indian Shillong Premier League
1
Israel Ligat Al Toto Cup Israel Ligat Al Toto Cup
3
J2 League J2 League
8
J3 League J3 League
6
K League 2 K League 2
8
Kuwaiti First Division Leagus Kuwaiti First Division Leagus
4
League Cup League Cup
25
Ligue 2 Ligue 2
9
Ligue 3 Ligue 3
3
Mideast Europe Cup Mideast Europe Cup
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
9
MML W MML W
2
Na Uy U19 Na Uy U19
1
New Zealand Central Premier League New Zealand Central Premier League
5
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
2
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
3
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
6
Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina Ngoại hạng Bosnia và Herzegovina
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
4
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
5
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
1
Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
2
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
2
NPL WA Women NPL WA Women
1
NSW Premier League NSW Premier League
7
NSW Premier W-League NSW Premier W-League
2
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
6
Nữ USA Nữ USA
5
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
4
PER Liga Femenina PER Liga Femenina
1
Peruvian Liga 2 Peruvian Liga 2
2
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
2
QLD Premier League QLD Premier League
6
RUS D3B RUS D3B
1
Shanghai Future Star Cup Shanghai Future Star Cup
4
Slovenia 2.Liga Slovenia 2.Liga
3
Solomon Islands Telekom S-League Solomon Islands Telekom S-League
1
South Australia State League 1 South Australia State League 1
5
SWI Challenge League SWI Challenge League
3
TAS Premier League TAS Premier League
5
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
1
TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
6
UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
20
USL Championship USL Championship
12
USL League One USL League One
4
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
3
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
4
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
1
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
10
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
3
VĐQG Chile VĐQG Chile
3
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
5
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
3
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
3
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
2
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
3
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
3
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
4
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
2
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
4
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
2
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
1
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
3
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
1
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
2
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
5
VĐQG Panama VĐQG Panama
3
VĐQG Peru VĐQG Peru
7
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
2
VĐQG Romania VĐQG Romania
3
VĐQG Séc VĐQG Séc
3
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
2
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
1
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
5
VIC Women Premier League VIC Women Premier League
4
Western Australia NPL Western Australia NPL
1
Western State League 1 Western State League 1
2
WK League WK League
5
Yemen League Division 1 Yemen League Division 1
2
Youth Championship Russia Youth Championship Russia
5
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
62
National Basketball League National Basketball League
1
Philippines MPBL Philippines MPBL
5
Vietnam VBA Vietnam VBA
2
Australia National Basketball League1 North Australia National Basketball League1 North
1
Australia National Basketball League1 West Australia National Basketball League1 West
1
Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
1
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
7
China Basketball Association Summer League China Basketball Association Summer League
2
Club Friendship Club Friendship
3
Europe U16 Championship Division A Europe U16 Championship Division A
3
Europe U16 Championship Division B Europe U16 Championship Division B
8
FIBA U18 Women European Championship Division B FIBA U18 Women European Championship Division B
5
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
7
National Women’s Basketball League1 West National Women’s Basketball League1 West
1
Philippine Basketball Governors\' Cup Philippine Basketball Governors\' Cup
4
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
11
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
9
ATP Montreal, Canada Men Singles ATP Montreal, Canada Men Singles
3
UTR Pro Match Series Men Singles UTR Pro Match Series Men Singles
3
WTA Toronto, Canada Women Singles WTA Toronto, Canada Women Singles
3
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
48
Korea Masters, Doubles Korea Masters, Doubles
2
Korea Masters, Mixed Doubles Korea Masters, Mixed Doubles
15
Korea Masters, Singles Korea Masters, Singles
15
Korea Masters, Women, Doubles Korea Masters, Women, Doubles
3
Korea Masters, Women, Singles Korea Masters, Women, Singles
13
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
16
Copa América Copa América
2
SEA V League Women SEA V League Women
2
World Championship U17 Women World Championship U17 Women
12
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
1
LOL
0
DOTA2
1
CSGO
0
CONCACAF U20
08:00 - 05.08
USA U20
vs
Guatemala U20
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

League Cup
08:15 - 05.08
Charlotte FC
vs
Pumas U.N.A.M.
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
LOGAN

-

-

-

-

-

-

VĐQG Colombia
08:20 - 05.08
Millonarios
vs
Deportivo Pasto
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
JEAN

-

-

-

-

-

-

Central American Cup
09:00 - 05.08
Diriangen
vs
LD Alajuelense
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
JOHAN

-

-

-

-

-

-

Central American Cup
09:00 - 05.08
Antigua GFC
vs
Real Esteli
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
TOM

-

-

-

-

-

-

League Cup
09:00 - 05.08
Tigres UANL
vs
Real Salt Lake
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag
ROY

-

-

-

-

-

-

Solomon Islands Telekom S-League
09:00 - 05.08
Marist FC
vs
Honiara City FC
Flag
6 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag
Flag
6 - 0
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

League Cup
09:30 - 05.08
Vancouver Whitecaps
vs
Atlante FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
BRADY

-

-

-

-

-

-

Indian Shillong Premier League
14:30 - 05.08
Lumshyiap SC
vs
Mawpat SC
Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

Australia Capital Territory U23 League
14:30 - 05.08
Queanbeyan City U23
vs
Tuggeranong United U23
Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

UEFA Women Champions League
15:00 - 05.08
Nữ SK Brann
vs
Nữ Mitrovica
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HIRO

-

-

-

-

-

-

Giao Hữu CLB
15:00 - 05.08
Villarreal
vs
Levante
Flag
5 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
5 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
RAVEN

-

-

-

-

-

-

Giao Hữu CLB
15:00 - 05.08
Cadiz
vs
Granada
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Giao Hữu CLB
15:00 - 05.08
Grosuplje
vs
Rudar Prijedor
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Hạng 2 Trung Quốc
15:30 - 05.08
Shanghai Port B
vs
Xian Ronghai FC
Flag
0 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
5 - 0
Flag
Flag
0 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
5 - 0
Flag
JEAN

-

-

-

-

-

-

Giao Hữu CLB
15:30 - 05.08
UD Ibiza
vs
Elche CF Ilicitano
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

UEFA Women Champions League
16:00 - 05.08
Nữ Austria Wien
vs
Nữ Hajduk Split
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
RIO

-

-

-

-

-

-

Hạng 2 Trung Quốc
16:00 - 05.08
Changchun Xidu
vs
Dalian Yingbo B
Flag
2 - 2
Flag
Flag
2 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

Bhutan Premier League
16:00 - 05.08
Ugyen Academy
vs
BFF Academy U19
Flag
3 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag
Flag
3 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

Guizhou Ziyun "Wufeng Cup" Football Tournament
16:00 - 05.08
Fengye
vs
Luodian Football Association
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 05.08
Leones de Ponce
vs
Aguada Santeros

-

-

-

-

-

-

Club Friendship
08:00 - 05.08
Piratas de Los Lagos
vs
Cuenca Basket Club

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
09:00 - 05.08
Nữ Golden State
vs
Nữ Toronto Tempo
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Club Friendship
12:00 - 05.08
Nữ Aranmare Akita
vs
Nữ Sinhan Bank

-

-

-

-

-

-

Club Friendship
14:30 - 05.08
Nữ KB Stars
vs
Nữ Samsunglife Blueminx

-

-

-

-

-

-

Philippine Basketball Governors' Cup
16:15 - 05.08
Blackwater Bossing
vs
Phoenix Fuel Masters
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
17:30 - 05.08
Nữ Estonia U18
vs
Nữ Luxembourg U18

-

-

-

-

-

-

Philippine Basketball Governors' Cup
18:30 - 05.08
San Miguel Beermen
vs
Converge FiberXers
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
20:00 - 05.08
Nữ Azerbaijan U18
vs
Nữ Iceland U18

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
20:00 - 05.08
Nữ Bắc Macedonia U18
vs
Nữ Slovakia U18
STEP

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
22:30 - 05.08
Nữ Na Uy U18
vs
Nữ Bulgaria U18

-

-

-

-

-

-

FIBA U18 Women European Championship Division B
01:00 - 06.08
Nữ Great Britain U18
vs
Nữ Đan Mach U18

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:00 - 06.08
Nữ Atlanta Dream
vs
Nữ Phoenix Mercury
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:00 - 06.08
Nữ NY Liberty
vs
Nữ Seattle Storm

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:30 - 06.08
Nữ Mystics
vs
Nữ Dallas Wings

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
07:00 - 06.08
CD Puerto Varas
vs
Deportes Castro

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 06.08
Colo Colo
vs
Colegio Los Leones

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
08:00 - 06.08
Nữ Chicago Sky
vs
Nữ Los Angeles Sparks
STEP

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
08:30 - 06.08
Las Animas
vs
Ancud

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 06.08
Lobos de Puebla
vs
Soles de Mexicali

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 05.08
Fu Hong-lin
vs
Yuto Miyagawa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Fu Hong-lin
-
-
-
-
-
Yuto Miyagawa
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 05.08
Nischal Spurling
vs
Constantinos Djakouris
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nischal Spurling
-
-
-
-
-
Constantinos Djakouris
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Montreal, Canada Men Singles
08:35 - 05.08
Flavio Cobolli
vs
Yannick Hanfmann
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Flavio Cobolli
-
-
-
-
-
Yannick Hanfmann
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Montreal, Canada Men Singles
08:35 - 05.08
Luciano Darderi
vs
Gabriel Diallo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luciano Darderi
-
-
-
-
-
Gabriel Diallo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
09:00 - 05.08
Henry Lamchinniah
vs
Zane Stevens
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Henry Lamchinniah
-
-
-
-
-
Zane Stevens
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Toronto, Canada Women Singles
23:30 - 05.08
Daria Kasatkina
vs
Elena Rybakina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daria Kasatkina
-
-
-
-
-
Elena Rybakina
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Toronto, Canada Women Singles
00:40 - 06.08
Kayla Day
vs
Coco Gauff
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kayla Day
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Toronto, Canada Women Singles
04:00 - 06.08
Panna Udvardy
vs
Naomi Osaka
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Panna Udvardy
-
-
-
-
-
Naomi Osaka
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Montreal, Canada Men Singles
06:10 - 06.08
Valentin Royer
vs
Tommy Paul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Valentin Royer
-
-
-
-
-
Tommy Paul
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Korea Masters, Women, Doubles
09:20 - 05.08
Xu Wei
Zhang Yuran
vs
Sumire Nakade
Miyu Takahashi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Xu Wei/Zhang Yuran
-
-
-
-
-
Sumire Nakade/Miyu Takahashi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Singles
09:30 - 05.08
Lim Ming Hong
vs
Harry Huang
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lim Ming Hong
-
-
-
-
-
Harry Huang
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Doubles
09:45 - 05.08
Arden Quan Lee
Stanley Xing
vs
Lin Yi Fan
Yang Jia Yi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arden Quan Lee/Stanley Xing
-
-
-
-
-
Lin Yi Fan/Yang Jia Yi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
09:45 - 05.08
Gao Jiaxuan
Wu Mengying
vs
Park Seung Min
Hong Yoo Bin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gao Jiaxuan/Wu Mengying
-
-
-
-
-
Park Seung Min/Hong Yoo Bin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Women, Singles
10:10 - 05.08
Park Ga Eun
vs
Kim Ga Ram
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Park Ga Eun
-
-
-
-
-
Kim Ga Ram
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Women, Singles
10:10 - 05.08
Ishika Jaiswal
vs
Tereza Svabikova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ishika Jaiswal
-
-
-
-
-
Tereza Svabikova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Singles
10:40 - 05.08
Yudai Okimoto
vs
Saneeth Dayanand Shimoga
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yudai Okimoto
-
-
-
-
-
Saneeth Dayanand Shimoga
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Singles
10:50 - 05.08
Jason Gunawan
vs
Mark Shelley Alcala
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jason Gunawan
-
-
-
-
-
Mark Shelley Alcala
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Doubles
11:00 - 05.08
Aaron Chia Teng Fong
Tai Aaron
vs
Bhargav Ram Arigela
Viswa Tej Gobburu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aaron Chia Teng Fong/Tai Aaron
-
-
-
-
-
Bhargav Ram Arigela/Viswa Tej Gobburu
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Women, Singles
11:10 - 05.08
Xu Wenjing
vs
Nguyen Thuy Linh
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Xu Wenjing
-
-
-
-
-
Nguyen Thuy Linh
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Women, Singles
11:20 - 05.08
Shriyanshi Valishetty
vs
Pai Yu-po
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Shriyanshi Valishetty
-
-
-
-
-
Pai Yu-po
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
11:30 - 05.08
Andika Ramadiansyah
Nozomi Shimizu
vs
Shuntaro Mezaki
Nanako Hara
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Andika Ramadiansyah/Nozomi Shimizu
-
-
-
-
-
Shuntaro Mezaki/Nanako Hara
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Women, Singles
11:50 - 05.08
Tanvi Sharma
vs
Yuan Anqi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tanvi Sharma
-
-
-
-
-
Yuan Anqi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
12:00 - 05.08
Kim Joon Young
Lee Yu Lim
vs
Kang Geonhui
LIM Ji Yoon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kim Joon Young/Lee Yu Lim
-
-
-
-
-
Kang Geonhui/LIM Ji Yoon
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
12:10 - 05.08
Low Han Chen
Chan Wen Tse
vs
Chen T J
San C
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Low Han Chen/Chan Wen Tse
-
-
-
-
-
Chen T J / San C
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Women, Doubles
12:20 - 05.08
Singh S
Thaker R
vs
Bang Ji Sun
Jang Hyun Ji
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Singh S / Thaker R
-
-
-
-
-
Bang Ji Sun/Jang Hyun Ji
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
12:40 - 05.08
Ishaan Bhatnagar
Shruti Mishra
vs
Sathwik Reddy Kanapuram
Radhika Sharma
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ishaan Bhatnagar/Shruti Mishra
-
-
-
-
-
Sathwik Reddy Kanapuram/Radhika Sharma
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
12:50 - 05.08
Timothy Lock
Chloe Hoang
vs
Wang Y H
Lam C W
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Timothy Lock/Chloe Hoang
-
-
-
-
-
Wang Y H / Lam C W
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
13:00 - 05.08
Yuta Watanabe
Maya Taguchi
vs
Samuel Jones
Lizzie Tolman
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuta Watanabe/Maya Taguchi
-
-
-
-
-
Samuel Jones/Lizzie Tolman
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Korea Masters, Mixed Doubles
13:10 - 05.08
Yuta Oku
Riko Kiyose
vs
Jin Sung Ik
Lee Seung Hee
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuta Oku/Riko Kiyose
-
-
-
-
-
Jin Sung Ik/Lee Seung Hee
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Copa América
00:00 - 06.08
Brazil
vs
Paraguay
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brazil
-
-
-
-
-
Paraguay
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Copa América
02:30 - 06.08
Colombia
vs
Venezuela
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Colombia
-
-
-
-
-
Venezuela
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
01:00 - 07.08
Nữ Puerto Rico U17
vs
Nữ Hàn Quốc U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Puerto Rico U17
-
-
-
-
-
Nữ Hàn Quốc U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
01:00 - 07.08
Nữ Argentina U17
vs
Nữ Ba Lan U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Argentina U17
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
01:00 - 07.08
Nữ Ai Cập U17
vs
Nữ USA U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ai Cập U17
-
-
-
-
-
Nữ USA U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
01:00 - 07.08
Nữ Mexico U17
vs
Nữ Venezuela U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Mexico U17
-
-
-
-
-
Nữ Venezuela U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
04:00 - 07.08
Nữ Peru U17
vs
Nữ Tunisia U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Peru U17
-
-
-
-
-
Nữ Tunisia U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
04:00 - 07.08
Nữ Brazil U17
vs
Nữ Croatia U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil U17
-
-
-
-
-
Nữ Croatia U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
04:00 - 07.08
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U17
vs
Nữ Thái Lan U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U17
-
-
-
-
-
Nữ Thái Lan U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
04:00 - 07.08
Nữ Đài Loan U17
vs
Nữ CH Dominican U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đài Loan U17
-
-
-
-
-
Nữ CH Dominican U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
07:00 - 07.08
Nữ Trung Quốc U17
vs
Nữ Philippines U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc U17
-
-
-
-
-
Nữ Philippines U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
07:00 - 07.08
Nữ Chile U17
vs
Nữ CH Séc U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Chile U17
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
07:00 - 07.08
Nữ Nhật Bản U17
vs
Nữ Tây Ban Nha U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản U17
-
-
-
-
-
Nữ Tây Ban Nha U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17 Women
07:00 - 07.08
Nữ Italy U17
vs
Nữ Algeria U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy U17
-
-
-
-
-
Nữ Algeria U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
13:00 - 07.08
Nữ Indonesia
vs
Nữ Việt Nam
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indonesia
-
-
-
-
-
Nữ Việt Nam
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
16:30 - 07.08
Nữ Philippines
vs
Nữ Thái Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Philippines
-
-
-
-
-
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
Cringe Station Lunar Horse Trophy 8
18:00 - 06.08
Mentality Monster
vs
kicked
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-